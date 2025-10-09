MinutoUno

Lilia Lemoine denunció que Marcela Pagano la agredió: "Me golpeó"

Política

La diputada de La Libertad Avanza y su par del bloque Coherencia mantuvieron un fuerte enfrentamiento en plena sesión y todo quedó grabado.

Lilia Lemoine denunció que Marcela Pagano la agredió: Me golpeó

Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a protagonizar un impresentable cruce en medio de la sesión que se llevaba a cabo el miércoles en la Cámara Baja. Toda la discusión, con gritos, acusaciones y agresiones, quedó grabada por ambas partes.

Todo empezó cuando Lemoine se acercó a Pagano y la acusó de trabajar para la oposición. La diputada del bloque Coherencia respondió mostrando un cartel con la leyenda "Narcotráfico nunca más” y lanzó: ¿Cómo te fue en la cena con (Fred) Machado, Lilia?”, en referencia al empresario detenido e investigado en Estados Unidos.

A la discusión se sumó Lourdes Arrieta, ex diputada de La Libertad Avanza y actual compañera de Pagano en el bloque Coherencia.

“Chorra”, “narco”, “ladrona”, “ñoqui”, “violenta”, “parásito del Estado” y “tomá la medicación trastornada”, fueron algunas de las frases que le gritaron Pagano y Arrieta a Lemoine.

Lilia Lemoine Marcela Pagano

En uno de los movimientos, Pagano golpeó el celular de Lemoine con los carteles y luego la sostuvo de la mano para que se alejara.

“Me pegaste, Marcela, y quedó grabado, ¿sos bolu...? ¿Así le pegás a tu hijo? Me preocupa”, la acusó la legisladora de LLA. "Dale, denunciame, narco", fue la respuesta de su par en la Cámara de Diputados.

"Me pegaste en cámara, pelot...”, siguió Lemoine mientras se quejaba: “Miren cómo se me va poniendo roja la mano”.

Luego del enfrentamiento, Lilia Lemoine denunció haber sido agredida: “Quiero pedir una sanción, de acuerdo al reglamento, porque la diputada Pagano me golpeó y quedó grabado”, solicitó la integrante de La Libertad Avanza al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. Brevemente expresó: “No hay explicación para esto. No hay justificativo para la violencia física”.

Poco después, la diputada publicó el video del enfrentamiento en la red social X: “Me pegó... Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho”, acusó .

Arrieta, por su parte, realizó una transmisión en vivo donde se ve el accionar de Lemoine en medio del enfrentamiento.

Lilia Lemoine Marcela Pagano
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas