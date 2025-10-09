Lilia Lemoine denunció que Marcela Pagano la agredió: "Me golpeó"

En uno de los movimientos, Pagano golpeó el celular de Lemoine con los carteles y luego la sostuvo de la mano para que se alejara.

“Me pegaste, Marcela, y quedó grabado, ¿sos bolu...? ¿Así le pegás a tu hijo? Me preocupa”, la acusó la legisladora de LLA. "Dale, denunciame, narco", fue la respuesta de su par en la Cámara de Diputados.

"Me pegaste en cámara, pelot...”, siguió Lemoine mientras se quejaba: “Miren cómo se me va poniendo roja la mano”.

Luego del enfrentamiento, Lilia Lemoine denunció haber sido agredida: “Quiero pedir una sanción, de acuerdo al reglamento, porque la diputada Pagano me golpeó y quedó grabado”, solicitó la integrante de La Libertad Avanza al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. Brevemente expresó: “No hay explicación para esto. No hay justificativo para la violencia física”.

Poco después, la diputada publicó el video del enfrentamiento en la red social X: “Me pegó... Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho”, acusó .

Arrieta, por su parte, realizó una transmisión en vivo donde se ve el accionar de Lemoine en medio del enfrentamiento.

Lilia Lemoine Marcela Pagano