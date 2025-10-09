Lilia Lemoine denunció que Marcela Pagano la agredió: "Me golpeó"
La diputada de La Libertad Avanza y su par del bloque Coherencia mantuvieron un fuerte enfrentamiento en plena sesión y todo quedó grabado.
Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a protagonizar un impresentable cruce en medio de la sesión que se llevaba a cabo el miércoles en la Cámara Baja. Toda la discusión, con gritos, acusaciones y agresiones, quedó grabada por ambas partes.
Todo empezó cuando Lemoine se acercó a Pagano y la acusó de trabajar para la oposición. La diputada del bloque Coherencia respondió mostrando un cartel con la leyenda "Narcotráfico nunca más” y lanzó: ¿Cómo te fue en la cena con (Fred) Machado, Lilia?”, en referencia al empresario detenido e investigado en Estados Unidos.
A la discusión se sumó Lourdes Arrieta, ex diputada de La Libertad Avanza y actual compañera de Pagano en el bloque Coherencia.
“Chorra”, “narco”, “ladrona”, “ñoqui”, “violenta”, “parásito del Estado” y “tomá la medicación trastornada”, fueron algunas de las frases que le gritaron Pagano y Arrieta a Lemoine.
En uno de los movimientos, Pagano golpeó el celular de Lemoine con los carteles y luego la sostuvo de la mano para que se alejara.
“Me pegaste, Marcela, y quedó grabado, ¿sos bolu...? ¿Así le pegás a tu hijo? Me preocupa”, la acusó la legisladora de LLA. "Dale, denunciame, narco", fue la respuesta de su par en la Cámara de Diputados.
"Me pegaste en cámara, pelot...”, siguió Lemoine mientras se quejaba: “Miren cómo se me va poniendo roja la mano”.
Luego del enfrentamiento, Lilia Lemoine denunció haber sido agredida: “Quiero pedir una sanción, de acuerdo al reglamento, porque la diputada Pagano me golpeó y quedó grabado”, solicitó la integrante de La Libertad Avanza al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. Brevemente expresó: “No hay explicación para esto. No hay justificativo para la violencia física”.
Poco después, la diputada publicó el video del enfrentamiento en la red social X: “Me pegó... Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho”, acusó .
Arrieta, por su parte, realizó una transmisión en vivo donde se ve el accionar de Lemoine en medio del enfrentamiento.
