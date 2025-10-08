Lourdes Arrieta cruzó a Lilia Lemoine en Diputados y fue ovacionada: "Qué se puede esperar..."

La oposición busca incluir el tema de la modificación del régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en la sesión de este miércoles 8 de octubre en Diputados. El objetivo es llevar a 90 días corridos el plazo para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de un DNU, y que transcurrido ese lapso de tiempo las órdenes del Ejecutivo se caigan solas si no fueron aceptadas por el Poder Legislativo.