Lourdes Arrieta cruzó a Lilia Lemoine en Diputados y fue ovacionada: "Qué se puede esperar..."
La diputada de La Libertad Avanza desacreditó la denuncia de Facundo Manes contra Martín Menem e involucró a la mendocina, quien salió al cruce.
Con el dictamen de mayoría alcanzado el martes de esta semana en el plenario de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales, Diputados tiene una sesión este miércoles en la que podría derivar en otro revés para el Gobierno, y que ya tuvo un cruce picante entre la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y de Coherencia, Lourdes Arrieta.
La oposición busca incluir el tema de la modificación del régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en la sesión de este miércoles 8 de octubre en Diputados. El objetivo es llevar a 90 días corridos el plazo para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de un DNU, y que transcurrido ese lapso de tiempo las órdenes del Ejecutivo se caigan solas si no fueron aceptadas por el Poder Legislativo.
La tensión con La Libertad Avanza (LLA) inició luego que el diputado nacional por Democracia para Siempre, Facundo Manes, denunciara que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó en uno de los pasillos del Congreso de la Nación, en la previa a la sesión por la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
En este marco, Lemoine se mostró en contra de la denuncia de su colega, e involucró a su excompañera de bloque. "Lo que hace el diputado Manes es lo mismo que me hizo la diputada Lourdes Arrieta a mí, que me denunció pero la perdió porque ganamos, pero parece que a Manes y a Arrieta los asesora la misma gente", sostuvo.
Mientras Lilia ganaba abucheos de los legisladores, la mendocina de Coherencia tomó la palabra y salió al cruce. "Amen de cualquier fallo, la verdad está a las claras. Y qué se puede esperar de un burro más que una patada", sentenció, para ganarse una ovación.
