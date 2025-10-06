MinutoUno

Javier Milei y Lilia Lemoine cantaron una canción de Gilda en el Movistar Arena

El presidente y la funcionaria brindaron un show musical en el estadio de Villa Crespo en medio del escándalo con José Luis Espert.

En medio del escándalo por la renuncia a la candidatura de José Luis Espert, el presidente Javier Milei presentó este lunes su nuevo libro llamado “La construcción del milagro” en el Movistar Arena.

A 20 días de las elecciones legislativas, el presidente decidió montar un show en el recinto de Villa Crespo y cantó algunas canciones, generando todo tipo de reacciones.

El presidente hizo si entrada al ritmo de “Panic Show”, canción de La Renga y tras llegar al escenario, volvió a cantarla a capella.

Acto seguido, Milei cantó una versión de "Demoliendo Hoteles", de Charly García. Luego continuó cantando versiones de Los Ratones Paranoicos y Ataque 77.

En otro momento del minishow, Milei y Lilia Lemoine compartieron el micrófono para entonar "No me arrepiento de este amor", de Gilda, pero adaptada a un ritmo rockero.

milei lilia cantando

NOTA EN DESARROLLO

