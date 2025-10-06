Javier Milei y Lilia Lemoine cantaron una canción de Gilda en el Movistar Arena
El presidente y la funcionaria brindaron un show musical en el estadio de Villa Crespo en medio del escándalo con José Luis Espert.
En medio del escándalo por la renuncia a la candidatura de José Luis Espert, el presidente Javier Milei presentó este lunes su nuevo libro llamado “La construcción del milagro” en el Movistar Arena.
A 20 días de las elecciones legislativas, el presidente decidió montar un show en el recinto de Villa Crespo y cantó algunas canciones, generando todo tipo de reacciones.
El presidente hizo si entrada al ritmo de “Panic Show”, canción de La Renga y tras llegar al escenario, volvió a cantarla a capella.
Acto seguido, Milei cantó una versión de "Demoliendo Hoteles", de Charly García. Luego continuó cantando versiones de Los Ratones Paranoicos y Ataque 77.
En otro momento del minishow, Milei y Lilia Lemoine compartieron el micrófono para entonar "No me arrepiento de este amor", de Gilda, pero adaptada a un ritmo rockero.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario