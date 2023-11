TV Pública rechazó el accionar de Lilia Lemoine: "Repudiamos las amenazas de la diputada electa"

El mismo señala: "TVP Repudiamos enérgicamente las amenazas contra la Televisión Pública hechas por la diputada electa de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine. Reivindicamos nuestra defensa de los medios públicos como garantes del acceso a contenidos informativos, culturales, educativos, deportivos y de entretenimiento de calidad, desde una perspectiva federal, plural e inclusiva".

"Expresamos nuestra solidaridad con la trabajadora Laura Mayocchi, del Noticiero de la TV Pública, quien sufrió esta amenaza inaceptable para la convivencia democrática. Rosario Lufrano Presidenta de RTA Osvaldo Santoro Vicepresidente de RTA Claudio Martínez Director Ejecutivo TVP", cierran en el comunicado.

¿Qué pasó entre TV Pública y Lilia Lemoine?

Laura Mayocchi se encontró con Lilia Lemoine en el transporte público y comenzó a indagarla por las propuestas de Javier Milei. Pero, como la diputada no intentó frenar a conversar con la periodista, la misma no tuvo más opción que perseguirla y en ese momento fue cuando la amenazó con cerrar el canal y despedirla si "no es una trabajadora eficiente" si Milei llega a presidente.

