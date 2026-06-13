Patricia Bullrich será la encargada de proponer la fecha para que Manuel Adorni haga su informe de gestión

No obstante, desde que asumió el cargo en noviembre de 2025, Adorni aún no compareció ante el Senado, una situación que despertó objeciones tanto de bloques opositores como de espacios habitualmente más dialoguistas.

Entre quienes manifestaron reparos figuran legisladores de la UCR, del PRO y de otras fuerzas con representación parlamentaria. “La obligación es al menos mensual y no se está cumpliendo”, señaló Villarruel al convocar formalmente a los presidentes de bloque para analizar el escenario.

El último antecedente de una exposición de este tipo ocurrió el 26 de junio de 2025, cuando el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó su informe ante la Cámara alta.

La declaración jurada profundizó las críticas contra Manuel Adorni

El cuadro se tornó más complejo tras la difusión de la declaración jurada patrimonial del funcionario, que generó cuestionamientos por la incorporación de u$s500.000 que inicialmente no habían sido informados.

Las explicaciones ofrecidas por Adorni no alcanzaron a desactivar las críticas y varios legisladores sostienen que las inconsistencias detectadas justifican una comparecencia inmediata ante el Congreso para brindar aclaraciones.

El tema rápidamente trascendió el ámbito del Senado y comenzó a debatirse también en la Cámara de Diputados. Distintos bloques opositores impulsaron iniciativas para que el jefe de Gabinete se presente formalmente ante los legisladores.

Incluso, algunos dirigentes plantearon la posibilidad de avanzar con mecanismos parlamentarios de mayor alcance si el funcionario continúa sin acudir al Congreso.

En ese contexto, el oficialismo considera que acordar una fecha para la exposición de Adorni podría ayudar a descomprimir la tensión política y garantizar mejores condiciones para la sesión prevista para el jueves 18.

La reunión de Labor Parlamentaria se perfila así como una instancia clave para determinar si el Gobierno logra encauzar el conflicto o si la controversia sigue escalando dentro del ámbito legislativo.

La definición sobre la presencia del jefe de Gabinete será observada de cerca por todos los bloques, en un momento en que los pedidos de control parlamentario ganaron protagonismo en la agenda política nacional.