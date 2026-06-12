Javier Milei prometía "un cañonazo en la cabeza" de los funcionarios sospechados de corrupción

Y añadía: “Es decir: yo si encuentro alguien con las manos en la lata, no tengo ningún problema en pegarle un cañonazo en la cabeza... El que las hace las paga”, sentenciaba, agregando una virulenta sentencia: “Casi que sería un esquema persa… Digamos, o sea: te agarro robando, te corto la mano”.

“Las denuncias pueden existir, pero no voy a cubrir a ningún funcionario. Le pongo un torpedo en la cabeza. No me importa nada. Mi compromiso es con los argentinos”, afirmaba el Presidente que, tal vez, no sospechaba que las balas de la Justicia comenzarían a picar cerca dos años más tarde.

Manuel Adorni lo era entonces y lo sigue siendo, hoy como inamovible jefe de Gabinete, y a pesar de que las “sospechas barra sombras” de corrupción que pesan sobre él, se mantiene incólume como un virtual segundo jefe de la administración pública nacional.

Gracias al mismísimo Milei, por cierto, que por ahora no ha mostrado señales, siquiera, de querer eyectarlo y mucho menos de “pegarle un cañonazo en la cabeza”; al contrario, fuentes de Casa Rosada insisten: él y solo él sostiene a Adorni en el gabinete, pese a que con cada día que pasa le cuesta más a su imagen.