Lisandro Catalán deslizó la posibilidad de un veto a la Ley de ATN

Pese a esto, Catalán consideró que su designación como ministro del Interior es una muestra de que Milei tiene intenciones de llegar a un acuerdo genuino con los gobernadores: “Fue una decisión del Presidente y creo que revela su voluntad y vocación de entablar un diálogo con todos los gobernadores y, sobre todo, de tener una voz nítida de interlocución con los ejecutivos provinciales”.

El nuevo ministro admitió que “hubo muchos reclamos de los gobernadores” motivo por el cual “el Presidente evaluó que era el momento de jerarquizar el diálogo político y tener una conversación más directa”.

“El Gobierno está dispuesto a dialogar”, subrayó Catalán, pese a que no dudó en expresar sus críticas a gobernadores opositores como Ricardo Quintela, de La Rioja.

“Quintela es un gobernador que no es un ejemplo de administración eficiente ni responsable”, aseveró sobre el riojano. “No nos olvidemos que hace pocos meses sacó los chachos, unos papelitos que no sirvieron para nada”, recordó en referencia a la moneda provincial que circuló en 2024.

“Es el paradigma de una administración deficiente donde para incrementar el gasto público creyó que era una buena solución sacar una cuasimoneda que no se la aceptaban ni para tomar un café, solo servía para impuestos provinciales y, al final, ni para eso los aceptaban”, profundizó el ministro.