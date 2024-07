La fuerte respuesta de Marcelo Longobardi a los violentos ataques de Javier Milei en redes

Qué le dijo Javier Milei a Longobardi

Milei difundió un mensaje que califica a Longobardi de "chanta". Fiel a su estilo, el Presidente no escribió el mensaje ofensivo, pero sí lo compartió en su cuenta, mostrando su acuerdo con las declaraciones. El tuit en cuestión provino de Daniel Parisini

Además, Milei retuiteó otro mensaje del usuario @PregoneroL -otro de los trolls rentados-, que decía: "No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta".

milei enojado

Las declaraciones de Longobardi a Javier Milei

Marcelo Longobardi respondió en su programa de radio Rivadavia a los ataques de Javier Milei y sus seguidores durante su programa en Radio Rivadavia.

"El presidente en un posteo me tilda de chanta. Se ve que hay que estar con los ganadores para Milei", comenzó afirmando el periodista.

"El (Milei) dice que no hay opinión donde yo no la pifie. Se ve que se molestó conmigo. Me llamó idiota, dinosaurio idiota. Idiota, puede ser. Dinosaurio no me gusta", agregó.

- "Pero bueno…se ve que se molestó conmigo. Yo no le voy a dar a esto mayor relevancia. El Presidente está más enojado de lo que corresponde con todo el país. Habla más de él. Se ve que tiene poco que hacer el Presidente. Seguramente activará a su jauría de troll", indicó luego.

Y cerró de manera lapidaria: "Pienso que es un autócrata, que es un desordenado, que tiene conexiones internacionales escabrosas".