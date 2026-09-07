Cristina Kirchner despidió a Norberto Galasso: "Gran compañero e historiador imprescindible"
La expresidenta Cristina Kirchner despidió al historiador Norberto Galasso con un emotivo mensaje tras su fallecimiento a los 90 años de edad.
La expresidenta Cristina Kirchner manifestó su dolor por la muerte del pensador Norberto Galasso, ocurrida este lunes en Buenos Aires. A través de un sentido mensaje en sus redes sociales, la referente peronista reconoció la invaluable trayectoria del ensayista y subrayó su enorme compromiso militante con las causas nacionales y populares.
El sentido mensaje de Cristina Kirchner en las redes
Poco después de confirmarse la triste noticia sobre la partida del reconocido historiador, la expresidenta utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para honrar su memoria. Con sentidas palabras, destacó el rol formativo de su obra en la vida política del país: Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina, escribió para despedir al maestro.
La publicación generó una inmediata repercusión en el arco político y social, sumándose a las múltiples condolencias y homenajes de dirigentes, referentes de los derechos humanos y personalidades de la cultura que lamentaron la partida de una de las voces más lúcidas de las últimas décadas.
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El legado histórico de Norberto Galasso
El vínculo entre la exmandataria y el ensayista tuvo un hito destacado durante su gestión al frente del Ejecutivo nacional, cuando en el año 2014 lo distinguió oficialmente como Embajador de la cultura popular argentina en reconocimiento a sus más de cincuenta libros publicados y a su incansable labor docente.
A lo largo de seis décadas de trayectoria ininterrumpida, Galasso se dedicó con firmeza a disputar el relato histórico hegemónico y a reivindicar las trayectorias de los caudillos federales y los líderes populares silenciados por las visiones liberales tradicionales, dejando un aporte bibliográfico fundacional que perdurará en las futuras generaciones.
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