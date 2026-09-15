Presentación Cristina Kirchner en la ONU: cómo ver EN VIVO la conferencia de los abogados
Los abogados de Cristina Kirchner brindarán hoy una conferencia clave sobre su presentación ante la ONU. Enterate cómo verla en vivo y a qué hora empieza.
La defensa legal de Cristina Kirchner realizará este martes 15 de septiembre una importante rueda de prensa. Durante el encuentro mediático, los letrados anunciarán información de suma relevancia sobre la reciente presentación de la exmandataria frente al Comité de Derechos Humanos perteneciente a la ONU.
Cuándo y cómo ver en vivo a los abogados de Cristina Kirchner
El esperado evento se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas en el reconocido NH Hotel, ubicado en la calle Bolívar 160 de la Ciudad de Buenos Aires. La exposición estará a cargo de los destacados abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes detallarán los próximos pasos en materia de Justicia internacional.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y se vienen dos días con lluvias en el AMBA tras paso del frío al calor: cuándo se larga
Para todas aquellas personas que deseen seguir las declaraciones al instante, la transmisión en vivo estará disponible de forma libre y directa a través del canal oficial de YouTube de la expresidenta (youtube.com/@CristinaFernándezdeKirchner/streams). Esta vía digital permitirá a todo el público acceder a las novedades y los pormenores.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario