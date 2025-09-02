Quién gana las elecciones bonaerenses: las últimas encuestas

Qué dicen las últimas encuestas de cara a las elecciones bonaerenses del domingo

La consultora Aresco, del director Federico Aurelio, anticipa una victoria ajustada del frente peronista Fuerza Patria, con una ventaja estrecha sobre el oficialismo.

De manera similar, Opinaia, que realizó su estudio antes de la difusión de los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), proyecta que el peronismo superará a LLA por apenas dos puntos. El director de la consultora, Juan Mayol, señaló un 30% de indecisos y un "escaso interés" en la participación electoral, con una predisposición a votar de apenas el 70%.

Peronismo fuerte en el conurbano, LLA en el Interior:

Según Opinaia, el Partido Justicialista superaría a LLA por más de diez puntos en la tercera sección, un histórico bastión peronista que incluye el sur del conurbano bonaerense.

Por el contrario, el presidente Javier Milei se muestra fuerte en el interior de la provincia, más proclive a las ofertas del anti-kirchnerismo. En la primera sección, el circuito más poblado, los libertarios vencerían por dos puntos a Fuerza Patria.

Sin embargo, la consultora Isasi-Burdman contradice este pronóstico y augura una victoria del partido libertario en las secciones primera, tercera y quinta, que representan más del 80% del padrón. Esta misma firma incluso prevé un triunfo del oficialismo en la tercera sección (35% a 31%), un dato inusual dado que es una base electoral histórica del peronismo.

El "Caso ANDIS" y la desconexión con los votantes:

La consultora Management & Fit había detectado una ventaja de LLA antes de que se abriera la investigación por corrupción en la gestión oficial, por lo que se espera un nuevo estudio para evaluar el impacto del caso. Un sondeo de la misma firma reveló que el 94,5% de los encuestados conoce el tema y más del 70% lo considera grave. Aunque el 51% afirmó que la denuncia alteró su imagen sobre el Gobierno, el 82,6% sostuvo que no modificaría su voto.

Otras consultoras también proyectan una elección ajustada. CB Consultora Opinión Pública anticipa una victoria ajustada del PJ en Buenos Aires (41,3% a 39,1%), mientras que Proyección Consultores también ubica primero a Fuerza Patria por menos de un punto (38,1% a 37,3%).

Por último, Juan Germano de Isonomía arriesga que la participación podría ser de apenas el 50%, un fenómeno que “dificulta la posibilidad de arrojar números precisos”.

Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.