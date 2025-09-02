El inesperado cruce entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini: "Vamos a hablar..."

Hubo tiempo incluso para sincerarse sobre viejos rechazos televisivos. Marcelo Tinelli reveló que “nunca me invitaron al programa de Mario”, mientras que Pergolini admitió que cada vez que lo convocaban a ShowMatch prefería excusarse con un “no era el momento”. Ambos reconocimientos reforzaron la idea de que aquellas distancias existieron, pero quedaron superadas.

Ninci le preguntó a Tinelli si aceptaría una invitación a un ciclo de Pergolini. El conductor fue tajante: “La verdad que no sé si voy a ir, él no maneja la agenda y yo no sé si iría. Si no voy, no es por un pase de factura. Yo tengo la mejor con él”.