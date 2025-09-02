El inesperado cruce entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini: "Vamos a hablar..."
Entre chicanas, bromas y declaraciones, los emblemáticos conductores compartieron un momento que parecía impensado. Mirá.
La celebración por los 80 años de Diario Clarín tuvo un condimento que terminó eclipsando a buena parte de lo que ocurría en el imponente Teatro Colón. Allí, frente a una platea repleta de figuras de la política, el empresariado y la cultura, se produjo el cara a cara más esperado: Marcelo Tinelli y Mario Pergolini coincidieron en el mismo espacio.
Fue Mercedes Ninci quien capturó la postal que rápidamente se volvió viral. No se trató de un simple saludo de compromiso. La imagen mostró a dos íconos que durante años representaron estilos y miradas diferentes de la pantalla chica. Ese contraste los había llevado a protagonizar distancias y roces que, hasta no hace mucho, parecían irreconciliables.
Sin embargo, lo que sucedió sorprendió a todos. Lejos de la tensión que muchos esperaban, el encuentro estuvo marcado por risas y complicidad. “Ya está, somos padres de colegio, ya está, ya pasó”, lanzó Tinelli, minimizando cualquier recuerdo de aquellos cruces mediáticos. La frase sintetizó el clima distendido que reinaba en ese momento.
Ambos, además, compartieron un gesto que encendió las redes: se taparon la boca con las manos para hablar, imitando a los futbolistas que buscan evitar que les “lean los labios”. “Vamos a hablar como los jugadores”, coincidieron, y la escena quedó grabada como una de las más simpáticas de la noche.
Hubo tiempo incluso para sincerarse sobre viejos rechazos televisivos. Marcelo Tinelli reveló que “nunca me invitaron al programa de Mario”, mientras que Pergolini admitió que cada vez que lo convocaban a ShowMatch prefería excusarse con un “no era el momento”. Ambos reconocimientos reforzaron la idea de que aquellas distancias existieron, pero quedaron superadas.
Ninci le preguntó a Tinelli si aceptaría una invitación a un ciclo de Pergolini. El conductor fue tajante: “La verdad que no sé si voy a ir, él no maneja la agenda y yo no sé si iría. Si no voy, no es por un pase de factura. Yo tengo la mejor con él”.
