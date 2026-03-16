Los candidatos de Axel Kicillof pisaron fuerte en la interna del PJ en provincia de Buenos Aires

En Tres de Febrero, el triunfo fue para el dirigente de La Cámpora, Juan Debandi, quien retuvo la conducción del PJ local al imponerse al exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia, candidato del Movimiento Derecho al Futuro.

Otra de las internas más disputadas se registró en San Miguel, donde se impuso Santiago Fidanza, dirigente del espacio del ministro Andrés “Cuervo” Larroque dentro del MDF. Fidanza superó al actual presidente del PJ local Juanjo Castro, cercano al ministro Gabriel Katopodis, y al kirchnerista Héctor “Gallego” Fernández.

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Segunda sección

En la Segunda sección electoral las tres internas quedaron en manos del Movimiento Derecho al Futuro.

En San Nicolás, la lista encabezada por Sebastián Vignoles se impuso frente a la dirigente de La Cámpora, Cecilia Comerio.

En Zárate, el actual titular del PJ local Leandro Matilla logró renovar su liderazgo al derrotar a Ana María Almirón, vinculada políticamente al senador Sergio Berni y a la diputada Agustina Propato.

En San Antonio de Areco, el triunfo fue para Martín Lobos, quien superó al dirigente camporista Ramiro Ramallo.

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Tercera sección

En Magdalena, único distrito de la sección con competencia, La Cámpora obtuvo un triunfo muy ajustado.

La candidata Mirna Gurina se impuso con 51,5% de los votos frente al dirigente del MDF, Juan Carlos García, en una elección que se resolvió por 19 votos.

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Cuarta sección

En Junín, la interna se resolvió con la victoria de Fernando “Turi” Burgos, quien encabezó una lista con apoyos de La Cámpora, sectores del Frente Renovador y dirigentes del peronismo local.

Detrás quedaron Claudio Camilo, del Sindicato de Trabajadores Municipales, y Cristina Tejo, vinculada a agrupaciones cercanas al MDF.

En Lincoln, el triunfo fue para el exintendente y actual presidente del PJ local Jorge Fernández, quien se impuso por amplia diferencia al dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, Nicolás Rosas.

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Quinta sección

En Mar del Plata, el distrito con mayor padrón de la jornada, se registró uno de los resultados más esperados. Allí ganó Daniel Esteban Di Bartolo, candidato del sector de La Cámpora que conduce la senadora provincial Fernanda Raverta.

La lista camporista se impuso frente a la nómina del MDF encabezada por Adriana Donzelli, respaldada por el exintendente Gustavo Pulti.

En Balcarce, en cambio, el triunfo quedó en manos del dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, Sergio Aranaga, quien derrotó a Eduardo Guzmán en una interna entre sectores del propio espacio.

En Lobería, la victoria fue para José Orbaiceta, representante del MDF.

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Sexta sección

Uno de los resultados destacados se dio en Coronel Suárez, donde el dirigente local Damián Meier se impuso frente a la lista impulsada por el intendente Ricardo Moccero, que llevaba como candidata a María Alesandra Santarossa.

En Tornquist, el triunfo fue para Alberto Musso, dirigente alineado con el exintendente Sergio Bordoni, del Frente Renovador, quien derrotó al histórico dirigente justicialista Juan Carlos Gisler.

Séptima sección

En la Séptima sección electoral los resultados favorecieron al Movimiento Derecho al Futuro.

En Roque Pérez, el exintendente Homero Salas se impuso en una elección extremadamente ajustada —por apenas un voto— frente a Eliana Gasparini, candidata del kirchnerismo.

En Saladillo, el triunfo fue para Fabián Salguero, también del MDF, quien derrotó al candidato de La Cámpora, Diego Yanson, respaldado además por sectores del Frente Renovador.