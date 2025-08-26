Los chats de los vecinos de los hermanos Kovalivker tras el allanamiento en Nordelta
Se conocieron las reacciones que hubo dentro del grupo de WhatsApp del barrio privado mientras la policía buscada a los dueños de Suizo Argentina.
Un impresionante despliegue policial se llevó a cabo la semana pasada en el barrio Las Islas de Nordelta, donde por orden del juez Sebastián Casanello se allanaron los domicilios de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, ambos propietarios la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La situación generó una fuerte conmoción entre los vecinos del country, quienes compartieron sus inquietudes en un chat de WhatsApp, el cual se filtró en las últimas horas.
Emmanuel Kovalivker fue interceptado el viernes a la madrugada en Nordelta con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo. Jonathan, en cambio, logró abandonar su domicilio ese día, tras aparentemente vaciar la caja fuerte de su habitación. Finalmente se presentó ayer lunes en Comodoro Py y entregó su celular.
"Estoy entrando al barrio y hay un montón de patrulleros en la guardia... Y policías por todos lados", escribió un vecino cerca de la 1 de la madrugada. Según indicó, los oficiales presentes en el lugar le dijeron que "no pueden dar información" sobre lo que sucedía, lo que aumentó la incertidumbre entre los vecinos.
Pese al intenso movimiento, varios se percataron de la situación al día siguiente: “Ya salió en todos los medios”, comentó uno y comenzaron a reenviar noticias que confirmaban el operativo con títulos como “Allanamientos en Nordelta, Buscan a Spagnuolo”.
Cuando alguien preguntó "¿es vecino nuestro?", finalmente, uno de los residentes de Nordelta confirmó: “Sí, el dueño de la droguería es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada. Parece que fue en varias propiedades. Estaría bueno saber si fue acá y si la guardia no debería avisar que hay un procedimiento de esa índole para que estemos al tanto”.
A partir de ahí se iniciaron una serie de reclamos, donde algunos hacían foco en la falta de comunicación oficial por parte de la administración del country, mientras que otros entendían que se trataba de un proceso judicial, según los chats que publicó NA.
El lunes, el juez Casanello ordenó el bloqueo del acceso a las cajas de seguridad de Jonathan Kovalivker, Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, quienes también tienen prohibida la salida del país.
En paralelo, el juez indagó en Comodoro Py al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, de quien se sospecha que colaboró para que el empresario Jonathan Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, pudiera escapar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario