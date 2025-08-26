Los chats de los vecinos de los hermanos Kovalivker tras el allanamiento en Nordelta

Pese al intenso movimiento, varios se percataron de la situación al día siguiente: “Ya salió en todos los medios”, comentó uno y comenzaron a reenviar noticias que confirmaban el operativo con títulos como “Allanamientos en Nordelta, Buscan a Spagnuolo”.

chats vecinos nordelta Kovalivker 2

chats vecinos nordelta Kovalivker 3

Cuando alguien preguntó "¿es vecino nuestro?", finalmente, uno de los residentes de Nordelta confirmó: “Sí, el dueño de la droguería es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada. Parece que fue en varias propiedades. Estaría bueno saber si fue acá y si la guardia no debería avisar que hay un procedimiento de esa índole para que estemos al tanto”.

chats vecinos nordelta Kovalivker 4

A partir de ahí se iniciaron una serie de reclamos, donde algunos hacían foco en la falta de comunicación oficial por parte de la administración del country, mientras que otros entendían que se trataba de un proceso judicial, según los chats que publicó NA.

chats vecinos nordelta Kovalivker 5

chats vecinos nordelta Kovalivker 6

El lunes, el juez Casanello ordenó el bloqueo del acceso a las cajas de seguridad de Jonathan Kovalivker, Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, quienes también tienen prohibida la salida del país.

En paralelo, el juez indagó en Comodoro Py al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, de quien se sospecha que colaboró para que el empresario Jonathan Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, pudiera escapar.