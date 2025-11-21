Las comunidades médica y científica reclamaron a Martín Menem suspender evento antivacunas en el Congreso
El evento titulado "¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?" fue convocado por la diputada macrista Marilú Quiróz. La reacción de los profesionales.
Los titulares de casi una decena de sociedades y asociaciones médicas y científicas escribieron este viernes una carta pública al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reclamarle la suspensión de una jornada antivacunas convocada por una diputada del oficialismo en el Congreso de la Nación.
Los representantes de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP); Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAME); Sociedad Argentina de Virología; Sociedad Argentina de Pediatría; Sociedad Argentina de Infectología (SADI); Sociedad Argentina de Medicina y de la Asociación Argentina de Microbiología, advirtieron sobre el "enorme peligro" que implica la realización del evento antivacunas que pretende "generar interpretaciones que no reflejan la evidencia científica".
La jornada, convocada por la diputada del PRO y aliada al gobierno de Javier Milei, Marilú Quiróz, se titula “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?” y apuesta a institucionalizar el discurso antivacunas de sectores que las rechazan con teorías conspirativas y supuestas razones geopolíticas.
La carta abierta a Menem advierte que un evento antivacunas en ámbito parlamentario “puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad o dudas respecto al valor de las vacunas”.
Y lo calificaron de “tendencioso e inequitativo”. Asimismo resaltaron que fue organizado “en momentos en que encontramos tasas de vacunación alarmantemente bajas, tanto para el Covid como para otras enfermedades” que hasta hace poco tiempo estaban controladas.
Esta misma charla ya había sido suspendida en octubre pasado tras la queja de un grupo de diputados pero la representante del macrismo volvió ahora a la carga y está programada para el próximo jueves 27 de noviembre en el auditorio del Anexo A de la Cámara baja.
Se trata de un encuentro gratuito y de acceso público que se desarrollará entre las 14 y las 20. La convocatoria promete abordar “perspectivas legales, políticas, genéticas e infectológicas” sobre las vacunas aplicadas desde 2020.
Además, remarcaron que es “imperioso continuar con el compromiso de nuestro país con la salud pública, reconociendo las vacunas como bien fundamental para la comunidad”, garantizada además por la Ley de Vacunas 27.491.
En paralelo al polémico evento, Quiroz presentó un proyecto para revisar la Ley 27.491, normativa que establece la obligatoriedad de las vacunas incluidas en el calendario nacional. La diputada macrista propone actualizarla con los “valores de libertad, consentimiento informado y autonomía del paciente” contenidos en la Ley Nicolás (27.797). “No se trata de cuestionar la importancia de la vacunación sino de actualizar el marco legal" para que respete esos principios, aseguró Quiróz ante la catarata de críticas que generó su iniciativa.
