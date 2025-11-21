Las comunidades médica y científica reclamaron a Martín Menem suspender evento antivacunas en el Congreso

Marilu quiroz Marilú Quiróz, diputada nacional del PRO

Esta misma charla ya había sido suspendida en octubre pasado tras la queja de un grupo de diputados pero la representante del macrismo volvió ahora a la carga y está programada para el próximo jueves 27 de noviembre en el auditorio del Anexo A de la Cámara baja.

Se trata de un encuentro gratuito y de acceso público que se desarrollará entre las 14 y las 20. La convocatoria promete abordar “perspectivas legales, políticas, genéticas e infectológicas” sobre las vacunas aplicadas desde 2020.

inyectable vacuna

Además, remarcaron que es “imperioso continuar con el compromiso de nuestro país con la salud pública, reconociendo las vacunas como bien fundamental para la comunidad”, garantizada además por la Ley de Vacunas 27.491.

En paralelo al polémico evento, Quiroz presentó un proyecto para revisar la Ley 27.491, normativa que establece la obligatoriedad de las vacunas incluidas en el calendario nacional. La diputada macrista propone actualizarla con los “valores de libertad, consentimiento informado y autonomía del paciente” contenidos en la Ley Nicolás (27.797). “No se trata de cuestionar la importancia de la vacunación sino de actualizar el marco legal" para que respete esos principios, aseguró Quiróz ante la catarata de críticas que generó su iniciativa.