Una diputada del PRO aseguró estar en contra de la "vacunación obligatoria y compulsiva"

"Lo que estamos impulsando es una mirada sobre muchas cosas que pasaron, y hay muchísima gente en toda Argentina quiere dar un debate científico, con altura, sobre este tema que es muy preocupante”, afirmó en diálogo con el programa de streaming Buenas Tardes China.

“No soy antivacunas, me he puesto la de la polio, la triple, la de sarampión, todo. Está bueno. Quiero que se debata, no quiero pelear con nadie”, sostuvo y disparó: “Me preocupan las muertes súbitas".

Quiroz indicó que el evento en Diputado será para “promover la libertad y el conocimiento” porque “vamos como rebaño con un montón de cosas y como seres humanos tenemos que empezar a cuestionarnos qué pasa".

En este sentido, cuestionó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), el organismo que en Argentina protege la salud pública a través de la regulación, fiscalización y control de productos de uso y aplicación de medicamentos, alimentos, cosméticos y productos médicos.

"Estuve en la comisión de fentanilo, no hay fármacovigilancia en Argentina, no existe. Hay que informarse. La ANMAT no es un sinónimo de seguridad, lo digo y lo afirmo", sentenció.