La Libertad Avanza sumó a tres diputados radicales a su bloque: está a una banca del peronismo

El bloque de Unión por la Patria perdió al Jorge "Gato" Fernández, que fue elegido por esa fuerza pero anunció que jurará en diciembre como parte de la bancada de Independencia, que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

javier noguera

Algo parecido pasó con el puntano Javier Noguera, que anunció la conformación de su propio bloque porque Unión por la Patria -o Fuerza Patria- le pareció un espacio "muy kirchnerista".

El salto de Noguera está alineado con la estrategia de Casa Rosada -y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei- para que los legisladores peronistas se distancien del kirchnerismo y se vuelvan "dialoguistas".

Con el triunfo electoral todavía fresco, y con la jura de diciembre cada vez más cerca, La Libertad Avanza buscará por todos los medios aislar a los diputados que no puedan asimilar, como fue el caso de los radicales Campero, Picat y Tournier, quienes formaron en julio pasado un interbloque llamado La Liga del Interior.