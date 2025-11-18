La Comisión Investigadora $LIBRA advierte que "los hechos son compatibles con una estafa"

A su vez remarcaron que un número reducido de inversionistas compró $LIBRA antes de la difusión y se retiraron cuando crecieron los portadores. Es por eso que considera que se violó la Ley de Ética Pública, en simultáneo a que provocó un "daño reputacional para la Argentina", por haber utilizado presuntamente la investidura presidencial para recaudar fondos.

El mensaje de Maximiliano Ferraro en la previa

Por su parte, también se amplió algunos de los detalles sobre las audiencias del presidente Javier Milei y su hermana Karina con los involucrados en la causa. “Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión", comenzó diciendo este lunes el diputado y titular de la comisión, Maximiliano Ferraro.

Y completó: "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”.

Por su parte, su compañera de bancada, Mónica Frade, destacó que “esta Comisión revela las razones de tanta preocupación y amenaza de nulidades por parte del PRO, UCR y el oficialismo en pleno. A pesar de todos ellos, gozamos de espléndida salud y dimos ejemplo del rol de contralor del Congreso que, vale para todos. Siempre”.

