Los problemas de Bertie Benegas Lynch a la hora de justificar los dichos de Javier Milei en Davos

“Es extraordinario. ¿Vos sabés que se me ponía la piel de gallina en el auto? Es espectacular. Es necesario (...) Parte de esta batalla cultural es decir lo que es necesario, no lo que es conveniente”, expresó Benegas Lynch sobre el discurso del mandatario.

Consultado sobre la polémica frase de Milei acerca de que el wokismo es “un virus que extirpar”, Bertie justificó: “Son las formas de Javier. Se habla de esto desde el punto de vista del debate (...) Libertad de expresión”.

De acuerdo con el diputado, en tanto, un "zurdo" debería temer a "enfrentar un debate". Al respecto, sostuvo: "Fijate vos que la izquierda, es la que, si vos ves los antecedentes, es la violenta, el kirchnerismo, te tiraba el odio a los periodistas, les decía que tenían que decir, si no te mandaba la AFIP, el INADI, todas estas policías del pensamiento espantosas”.

Schargrodsky le mostró a Benegas Lynch el fragmento de Milei atacando a la comunicad LGBTQ+ en Davos, y con un simple ejemplo pareció descolocado a la hora de defender los dichos del Presidente. El periodista le preguntó sobre cuál sería su opinión si en vez de hablar sobre homosexuales, lo hubiera hecho, en los mismos términos, sobre judíos, por ejemplo.

“Suscribo a todo (...) No creo que haya sido una barbaridad, me parece que devuelta la igualdad ante la ley, no importa quién lo hace. La cuestión es que tenga la pena que tiene que tener una persona que viola la vida, la libertad o la propiedad de alguien. Entonces en línea lo que está hablando está haciendo foco en el tema del wokismo, que está absolutamente inundado por todos lados y nos quieren imponer la cuestión. Por eso él mismo subraya esta cuestión cuando habla del tema. Como liberal, me importa un bledo lo que haces en la cama. Estaba contando un caso”, argumentó Bertie, en defensa del mandatario.

Finalmente, sobre personas trans, el diputado expresó: “No me metas en eso, porque existe la biología y no me digas que hay un montón de sexos y estas locuras que justamente me parece que es una subversión del ABC".

"Estamos en el siglo XXI y la ciencia nos ha demostrado, y la biología que hay dos sexos, vos tenés cromosomas XX o XY, vas al ginecólogo o al urólogo. El resto es verso lo que querés vos y rollo tuyo, hacelo, me parece bárbaro, Traniela, hace los videos que quieras, fenómeno, ahora no me impongas... Yo lo banco a Traniela. Esta Flor de la V, fenómeno, pero a ver, no me metas que sos mujer, nada más, no es así”, indicó Benegas Lynch.