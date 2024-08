Lourdes Arrieta cargó contra Martín Menem y lo acusó de tratar de "putitas" a las diputadas de su bloque

lourdes arrieta con patitos.jpg

Arrieta aseguró que el presidente del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, le está haciendo "una cama", advirtió que "quienes dicen ser el cambio no lo son". "Estamos haciendo lo más oscuro de la política. ¿Esa es la gente que está legislando en nombre de la libertad?", cuestionó.

Tras filtrar el proyecto de ley que prepara el oficialismo para beneficiar a los genocidas condenados con la prisión domiciliaria, Arrieta aseguró que Menem la trató de "putita" en medio del escándalo a gritos que protagonizaron en el Salón Blanco de la Cámara Baja.

Según contó la diputada, la semana pasada tuvo un ataque al "ver tanta hipocresía", contó que nadie la asistió y que "sólo un diputado me sostenía para que me tranquilizara como Sofía Márquez a quien le dije que ella era cómplice".

Sobre Menem aseguró que "en vez de levantarse e irme a preguntar cómo estoy, pasarme un vaso de agua a interiorizarse y preocuparse por cómo estaba, lo primero que hizo fue decir 'acá no hay lugar para los tibios' y encima hizo referencia a 'putitas'".

"Dijo que era momento de ser no ser tibios y no venderse como famosas… y ahí hace referencia (a putitas). No sé a qué se quiso referir. Cuando una mujer te dice, a los gritos, que no tenés huevos es porque perdiste toda autoridad", detalló Arrieta.

La diputada mendocina no es la única diputada libertaria que podría ser expulsada del bloque en las próximas horas. En la conducción de LLA también tienen en la mira a Marcela Pagano y a Rocío Bonacci.