Luego de trabar la aplicación de la Ley de Discapacidad, Javier Milei giró más fondos al sector

Milei Caputo

Esa readecuación aumenta los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dependiente del Ministerio de Salud, y reduce créditos de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, que suele utilizarse para compromisos generales del Estado. El objetivo es atender gastos urgentes, especialmente los vinculados al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

El documento oficial reconoce que la norma sancionada por el Congreso de la Nación contempla el financiamiento de esos gastos, pero recuerda que su ejecución se mantiene suspendida hasta que el Parlamento precise las fuentes de financiamiento. Aun así, el Ejecutivo resolvió adelantar la actualización de aranceles desde octubre para dar respuesta al reclamo de los prestadores.

Decisión Administrativa 24/2025:

