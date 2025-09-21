Polémica con Ángel Di María por sus duras declaraciones: ¿le cortaron el audio?

El "Fideo", campeón del mundo y de América con la Selección Argentina, dejó en claro su fastidio por el resultado, que aleja a Rosario Central de los primeros puestos del torneo. Cuando parecía que iba a hablar de los arbitrajes, se cortó la transmisión, lo que fue motivo de reacciones en las redes sociales.

En tanto, en otra nota, Di María fue consultado por Carlos Tevez, entrenador de Talleres, a quien no saludó. “No lo vi. Cuando terminó el partido no lo pude saludar, pero le deseo lo mejor”, concluyó, tras asegurar que no tuvo oportunidad de cruzarlo.

Había expectativas en Rosario por el encuentro del "Apache" y "Fideo", quienes fueron varios años compañeros en la Selección Argentina y hasta compartieron plantel en el Mundial de Sudáfrica 2010, bajo las órdenes de Diego Maradona.