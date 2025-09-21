Polémica con Ángel Di María por sus duras declaraciones: ¿le cortaron el audio?
El campeón del mundo parecía quejarse del plantel del conjunto de Carlos Tevez y cuando iba a hablar del arbitraje se cortó la transmisión.
El nuevo empate de Rosario Central por el Torneo Clausura 2025, esta vez ante Talleres por la novena fecha, terminó con algunas polémicas por las duras declaraciones de Ángel Di María.
A pesar de su destacada actuación, el legendario futbolista se mostró molesto por no haber logrado una victoria y no dudó en expresar su frustración tras el partido. Incluso, en las redes sociales llamó la atención que se cortara el audio cuando estaba hablando el campeón del mundo.
En declaraciones a la prensa, el "Fideo" analizó el encuentro con un tono crítico. "Nos sigue faltando ese poquito para ganar los partidos. Siempre salimos dormidos en algún momento y nos terminan haciendo un gol de mierda, que nos termina dando un empate", sostuvo.
El ídolo de Central continuó con su reflexión, y sus palabras fueron aún más punzantes al referirse a la estrategia de Talleres. "Se terminaron metiendo atrás y después dicen que nos ayudan...", afirmó Di María, en una clara crítica al planteamiento defensivo del rival.
El "Fideo", campeón del mundo y de América con la Selección Argentina, dejó en claro su fastidio por el resultado, que aleja a Rosario Central de los primeros puestos del torneo. Cuando parecía que iba a hablar de los arbitrajes, se cortó la transmisión, lo que fue motivo de reacciones en las redes sociales.
En tanto, en otra nota, Di María fue consultado por Carlos Tevez, entrenador de Talleres, a quien no saludó. “No lo vi. Cuando terminó el partido no lo pude saludar, pero le deseo lo mejor”, concluyó, tras asegurar que no tuvo oportunidad de cruzarlo.
Había expectativas en Rosario por el encuentro del "Apache" y "Fideo", quienes fueron varios años compañeros en la Selección Argentina y hasta compartieron plantel en el Mundial de Sudáfrica 2010, bajo las órdenes de Diego Maradona.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario