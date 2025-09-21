Histórico comercio de Mar del Plata tiene todo al costo y no descarta cerrar: "No tengo a quién venderle"

En el marco de su nueva estrategia de venta, en medio de esta crisis, hay calzados que parten desde los $8.000, como un par de ojotas para niños, pero hay otros para adultos y de mejor calidad que pueden superar los $80.000.

La industria del calzado en Argentina atraviesa un escenario complicado. En 2024 se registró una caída del 12,9% en la producción, por lo que Calzados 4x4 busca revertir esta situación a través de las promociones y reducciones de precios.

Desde la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) alertan sobre el incremento del 21% en las importaciones de calzado durante el pasado año, lo que sumado a una caída del 50% en la compra de insumos para producción local, genera una situación preocupante para los fabricantes argentinos.