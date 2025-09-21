Histórico comercio de Mar del Plata tiene todo al costo y no descarta cerrar: "No tengo a quién venderle"
La recesión se siente con fuerza en "La Feliz", y el rubro del calzado atraviesa una crisis por la caída del consumo y la producción, sumado a la apertura de importaciones.
Una zapatería histórica de la ciudad bonaerense Mar del Plata decidió comenzar a vender todo al costo y no descarta cerrar en el futuro cercano, debido a la fuerte caída de las ventas y del consumo en general, que se produce en simultáneo con la crisis que atraviesa el país por las políticas de Javier Milei.
Se trata de Calzados 4x4, ubicado en Luro 3344 y que tiene dos sucursales en dos centros comerciales de barrio, y que es uno de los tantos negocios de la ciudad balnearia que se encuentran sacudidos por la actualidad.
Jorge, el dueño de la zapatería decidió lanzar 2x1 en toda la tienda abonando en efectivo o transferencia el de mayor valor. “La promo es sólo por septiembre, es volumen de venta y atrae porque vendemos la mercadería al costo pero no nos alcanza para los gastos”, indicó.
“Es lo mismo que en los 90. Es cierto que compro más barato, pero no tengo a quien venderle”, lamentó Jorge al recordar que no es la primera vez que pasan por una situación similar.
En el marco de su nueva estrategia de venta, en medio de esta crisis, hay calzados que parten desde los $8.000, como un par de ojotas para niños, pero hay otros para adultos y de mejor calidad que pueden superar los $80.000.
La industria del calzado en Argentina atraviesa un escenario complicado. En 2024 se registró una caída del 12,9% en la producción, por lo que Calzados 4x4 busca revertir esta situación a través de las promociones y reducciones de precios.
Desde la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) alertan sobre el incremento del 21% en las importaciones de calzado durante el pasado año, lo que sumado a una caída del 50% en la compra de insumos para producción local, genera una situación preocupante para los fabricantes argentinos.
