El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero trabó su aplicación

Desde la Casa Rosada advirtieron que la implementación total de la ley demandaría más de 3 billones de pesos, lo que equivale al 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI), sin contar el posible aumento de beneficiarios ni la ampliación del Programa Incluir Salud.

Entre las principales medidas que incluye la Ley N° 27.793 se destacan:

Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

Acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, que cubre prestaciones básicas y de alto costo.

Actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Compensaciones económicas de emergencia a prestadores, calculadas según la diferencia entre aumentos de aranceles y la inflación medida por el INDEC.

Extensión a tres años de eximición parcial de contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado.

