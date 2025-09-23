Luis Barrionuevo: "Si los gremios salimos a la calle, ¿cuánto dura el Gobierno?"

“El poder, si no tenés un equipo que te ayude, te devora. Milei no lo tiene. Está solo. Yo creo que seguramente no se despertó del todo de la paliza que cobró", afirmó al referirse a la reciente derrota de La Libertad Avanza en su alianza con el PRO durante las elecciones legislativas bonaerenses.

En ese sentido, Barrionuevo criticó la falta de cambios en el Gobierno tras el revés electoral. “No recicló el gobierno. Son los mismos. Sigue (el jefe de Gabinete) Guillermo Francos, que no existe. Será bueno como Lassie pero no toma decisiones. A este que pusieron de ministro del Interior –en referencia a Lisandro Catalán– ya se cansó de atender a los gobernadores a los que nunca les dio nada. Si al ministro del Interior le sacás los ATN no tiene nada para negociar. Y estos lo primero que hicieron fue sacar los ATN”, señaló.

De cara al futuro, Barrionuevo describió un panorama desolador: “En la gastronomía estamos muchos puntos abajo con respecto al año pasado. Los jubilados y los discapacitados, golpeados. La construcción parada. Las rutas hechas pelota. Se terminaron los cines, los teatros, las pizzerías, los restaurantes. No hay consumo porque no hay plata en el bolsillo. Y la víscera más sensible del trabajador es el bolsillo. Argumentos sobran para salir a la calle”, sentenció.