Mauricio Macri reapareció en medio de la negociación del Gobierno con el Tesoro de EE.UU.: "Prudentes"
El expresidente volvió a escena en una reunión con postulantes de su espacio de cara a los comicios de octubre.
En medio de las tratativas del Gobierno con el Tesoro de los Estados Unidos para cerrar un paquete de auxilio que le permita contener la inestabilidad de las últimas semanas, Mauricio Macri reapareció públicamente este martes. La actividad lo tuvo como figura central en un encuentro con dirigentes y candidatos de su fuerza, muchos de los cuales se preparan para competir en las elecciones generales de octubre.
La convocatoria llega en un contexto marcado por el quiebre interno del PRO en el Congreso, expuesto la semana pasada durante la votación en Diputados por los vetos presidenciales a la ley de Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario. En ese marco, Macri tomó distancia del presidente Javier Milei y buscó mostrarse como referencia propia en Balcarce al 400, donde funciona la sede nacional del PRO. Allí afirmó: "Es un momento para ser muy prudentes", y remarcó: "Nunca he sido de aquellos que creen que 'cuanto peor, mejor'".
El regreso del exmandatario a la actividad pública se da después de varios meses de bajo perfil, especialmente tras la derrota del PRO frente a La Libertad Avanza en las legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque se había mantenido en un rol discreto —con la excepción de un encuentro con Karina Milei para sellar un entendimiento—, Macri autorizó a su tropa a negociar directamente con el oficialismo libertario la integración de listas en distintos distritos. Sin embargo, esa estrategia quedó cuestionada luego de la caída de los libertarios en territorio bonaerense.
El golpe electoral llevó a que, dentro del propio oficialismo, algunos referentes libertarios buscaran revalorizar la figura del expresidente y tendieran puentes con él. Pese a esos gestos, el ex jefe de Gobierno porteño todavía no hizo pronunciamientos públicos sobre un eventual acercamiento más profundo a la Casa Rosada.
