Mauricio Macri reapareció en medio de la negociación del Gobierno con el Tesoro de EE.UU.: "Prudentes"

La convocatoria llega en un contexto marcado por el quiebre interno del PRO en el Congreso, expuesto la semana pasada durante la votación en Diputados por los vetos presidenciales a la ley de Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario. En ese marco, Macri tomó distancia del presidente Javier Milei y buscó mostrarse como referencia propia en Balcarce al 400, donde funciona la sede nacional del PRO. Allí afirmó: "Es un momento para ser muy prudentes", y remarcó: "Nunca he sido de aquellos que creen que 'cuanto peor, mejor'".