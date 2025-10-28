Luis Caputo apura a la oposición: "Tiene dos años para construir una alternativa racional"

scott bessent luis caputo Luis Caputo junto a Scott Bessent en Washington, Estados Unidos.

Y cerró: "La oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas!", escribió.

El fuerte espaldarazo que recibió el oficialismo en las urnas le devolvió aire a un equipo económico que estaba contra las cuerdas y al que tuvo que salir a rescatar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en medio de fuerte presiones de los inversores por cubrirse en moneda fuerte. Lejos de aquella zozobra, Caputo se muestra ahora envalentonado.