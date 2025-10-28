Luis Caputo apura a la oposición: "Tiene dos años para construir una alternativa racional"
El ministro de Economía considera "sano" que la oposición "se pelee". Volvió a esgrimir el "riesgo kuka".
Envalentonado por el tan resonante como inesperado triunfo electoral del oficialismo en las elecciones legislativas del domingo pasado, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió este martes a hacer leña del árbol caído y celebró que el peronismo se haya enfrascado en una dura interna tras el resultado adverso en las urnas.
"Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición", comienza el extenso posteo que publicó en su cuenta en la red social X y les pidió que armen una “alternativa racional” para las presidenciales de 2027
Y siguió: "Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka. Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay".
"Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo", arengó y advirtió que "ningún país serio ofrece esa volatilidad política. Y las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad. Entonces, mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países".
Y cerró: "La oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas!", escribió.
El fuerte espaldarazo que recibió el oficialismo en las urnas le devolvió aire a un equipo económico que estaba contra las cuerdas y al que tuvo que salir a rescatar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en medio de fuerte presiones de los inversores por cubrirse en moneda fuerte. Lejos de aquella zozobra, Caputo se muestra ahora envalentonado.
