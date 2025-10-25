Cuántos millones de dólares puso el Tesoro de Estados Unidos para evitar que el dólar se dispare

Sin contar aquellos miles de individuos que realizan compras o viajes al exterior gracias al “dólar barato” o los necesitan para pagar servicios cotizados en esa moneda, como plataformas de streaming.

bessent y caputo Scott Bessent junto a Luis Caputo.

No hay cifras oficiales al respecto, pero consultoras privadas calculan que Bessent habría vendido en las últimas dos semanas una cifra cercana a U$S2.000 millones para evitar la escalada del dólar, que se aceleró tras las elecciones bonaerenses, cuando La Libertad Avanza (LLA) sufrió una derrota aplastante.

Pero no pudo evitar que siguiera subiendo, aunque suponen que evitó una devaluación brutal y, eventualmente, una disparada de precios y de la inflación, cuya desaceleración es el único capital político del Gobierno de cara a las elecciones.

Suramericana Visión, el think thank que conduce el exministro de Economía Martín Guzmán, calcula una intervención norteamericana de aproximadamente U$S1.900 millones a partir del 9 de octubre, mientras que la consultora del economista Fernando Marull estima una venta de U$S1.800 millones.

Si bien no hay datos precisos al respecto porque nadie realiza una medición necesaria, además del dólar hay otro artículo que puede aparecer entre más vendidos desde hace algunos meses: los colchones. Aunque a Milei ni a Caputo no le gusten.

Bessent Milei Scott Bessent y Javier Milei.