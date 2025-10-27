Luis Caputo celebró el respaldo electoral: "A seguir trabajando por el futuro de todos"

Consultado sobre la cotización del dólar, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que continuará dentro de los parámetros definidos. “El esquema de bandas sigue; no puedo decir si estará en 1.400 o 1.500 pesos, pero se va a mantener dentro del rango”, señaló. También se refirió a los posibles cambios de gabinete, aunque evitó adelantar definiciones: “No puedo confirmar nada, en Economía tampoco”.

El mensaje del ministro llega en un momento en que el oficialismo busca consolidar su poder político tras los buenos resultados electorales. Caputo, que ha sido uno de los principales articuladores del plan de ajuste y estabilización fiscal, aprovechó el resultado en las urnas para reafirmar su compromiso con las reformas estructurales que impulsa el Gobierno.