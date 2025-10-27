Luis Caputo celebró el respaldo electoral: "A seguir trabajando por el futuro de todos"
El ministro de Economía agradeció el apoyo a La Libertad Avanza, elogió a los jóvenes y reafirmó que no habrá cambios en el plan económico.
Luis Caputo expresó su gratitud tras las elecciones legislativas del domingo y destacó el acompañamiento recibido por parte de la ciudadanía. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro de Economía agradeció el respaldo en las urnas y renovó su compromiso con la gestión encabezada por Javier Milei.
“Gracias a todos los que confiaron en este cambio y mantienen firmes las esperanzas a pesar del esfuerzo que realizan”, escribió el funcionario, en un posteo que rápidamente se viralizó.
Una de las figuras centrales del gabinete libertario dedicó un párrafo especial a los jóvenes, a quienes calificó como “nuestro mayor soporte”, y también a los fiscales y candidatos de La Libertad Avanza (LLA), a quienes consideró esenciales en la jornada electoral. “Gracias a los que fiscalizaron, su trabajo ha sido fundamental”, agregó, antes de extender su reconocimiento al propio presidente Milei: “Gracias @JMilei por el titánico esfuerzo de campaña”.
En el cierre de su mensaje, el ministro ratificó su compromiso con el rumbo económico y prometió continuidad en las políticas que, según él, buscan estabilizar al país. “Seguiremos trabajando duro para darles un futuro mejor a todos los argentinos. ¡Vamos con todo!”, concluyó el texto, acompañado por tres banderas argentinas.
Durante la jornada electoral, Caputo también habló con los medios en la escuela de Palermo donde emitió su voto y confirmó que el programa económico no sufrirá modificaciones tras los comicios. “Desde mañana no cambia nada: se mantiene el esquema de bandas para el dólar, el equilibrio fiscal y todos los objetivos trazados”, aseguró ante la prensa, reafirmando la idea de que el Gobierno no realizará giros bruscos.
Consultado sobre la cotización del dólar, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que continuará dentro de los parámetros definidos. “El esquema de bandas sigue; no puedo decir si estará en 1.400 o 1.500 pesos, pero se va a mantener dentro del rango”, señaló. También se refirió a los posibles cambios de gabinete, aunque evitó adelantar definiciones: “No puedo confirmar nada, en Economía tampoco”.
El mensaje del ministro llega en un momento en que el oficialismo busca consolidar su poder político tras los buenos resultados electorales. Caputo, que ha sido uno de los principales articuladores del plan de ajuste y estabilización fiscal, aprovechó el resultado en las urnas para reafirmar su compromiso con las reformas estructurales que impulsa el Gobierno.
