Luis Caputo votó y reveló qué pasará con el dólar el lunes: "Siempre va a estar dentro de..."
El ministro de Economía votó en Palermo y habló con la prensa de lo que ocurrirá una vez que se conozcan los resultados de las elecciones.
En esta jornada de elecciones, los funcionarios siguen llegando a sus escuelas asignadas para cumplir con el deber cívico. En ese sentido, antes de emitir su voto, el ministro de economía, Luis Caputo reiteró que tras las elecciones legislativas 2025 seguirá el esquema de bandas y descartó una devaluación.
Al ser consultado sobre el futuro del dólar tras conocer los resultados esta noche, el funcionario comentó: “En lo que es el programa económico no cambia nada. Después del resultado veremos, pero no modifica en nada el esquema de bandas, el objetivo del equilibrio fiscal, nada de los objetivos que hemos puesto”.
Y siguió con el análisis: El dólar se va a mantener todo exactamente igual, siempre dentro de las bandas”. "Con el dólar dentro de las bandas siempre me siento cómodo. Se va a mantener ahí porque el esquema de bandas sigue, yo no puedo decir si será a $1500, $1400, $1300”, comentó.
En cuanto al cambio de gabinete, Caputo dijo: "Nosotros estamos haciendo lo que el Presidente dijo en campaña, sabemos que es difícil y que hay que ponerle el cuerpo, pero es el camino correcto".
Con respecto a los mercados, indicó que "hay que ser muy respetuosos" y que "no podría decir que se va a terminar la volatilidad o no". En esa línea, aseguró: "Que haya menos conflicto político va a ayudar pero en lo económico es pasar los reformas que hagan que el país se despegue porque la gente no puede esperar"
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario