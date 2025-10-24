Los nombres que suenan para reemplazar a Pablo Quirno en la Secretaría de Finanzas

Quién es quién: Federico Furiase

federico furiase Federico Furiase.

Federico Furiase es economista y consultor, y como tal fue socio de Luis Caputo y Santiago Bausili, actual titular del BCRA, en la consultora Anker Latinoamérica, durante los años posteriores al gobierno de Mauricio Macri. Especializado en macroeconomía y finanzas globales, es magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato di Tella (UTDT), donde también es profesor.

En los últimos meses cobró protagonismo al convertirse en uno de los voceros del plan económico libertario que ahora hace agua, con apariciones públicas y reuniones con referentes del sector privado para defender las medidas oficiales.