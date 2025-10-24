Los nombres que suenan para reemplazar a Pablo Quirno en la Secretaría de Finanzas
Uno parece correr con ventaja, ya que durante años fue compañero de trabajo del ministro Luis Caputo en el omnipresente y omnipotente banco JP Morgan.
Como se sabe, en una jugada poco previsible, un íntimo del ministro Luis Caputo fue designado nuevo canciller tras la apresurada salida de Gerardo Werthein, quien se retiró de la gestión libertaria dando un portazo preelectoral que a nadie cayó bien, al menos dentro del Gobierno.
Se trata de economista Pablo Quirno, quien hasta hace pocas horas fungía como secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, adonde ahora le buscan reemplazo en la mencionada Secretaría, dependencia clave de la estructura montada por “Toto” Caputo.
Por el momento, son dos los nombres que suenan para ocupar el sillón vacío: el actual secretario de Política Económica y virtual viceministro José Luis Daza, y el miembro del directorio del Banco Central y asesor del ministro, Federico Furiase.
Quién es quién: José Luis Daza
Economista y exempleado de JP Morgan, lo que le da cierta ventaja sobre su competidor directo, José Luis Daza conoció a Luis Caputo en la década de 1990 y en Nueva York, justamente cuando ambos trabajaban en el mencionado banco estadounidense de gran protagonismo por estos días.
Nacido en la Argentina pero nacionalizado chileno, se graduó en la Universidad de Chile, se doctoró en Economía en la Universidad de Georgetown y llegó a mencionárselo como ministro trasandino del ultraderechista José Antonio Kast, quien finalmente fue derrotado por Gabriel Boric en las elecciones de 2021. Otra de sus ventajas es que tiene buena llegada a fondos de inversión de Wall Street y con los equipos técnicos del FMI.
Quién es quién: Federico Furiase
Federico Furiase es economista y consultor, y como tal fue socio de Luis Caputo y Santiago Bausili, actual titular del BCRA, en la consultora Anker Latinoamérica, durante los años posteriores al gobierno de Mauricio Macri. Especializado en macroeconomía y finanzas globales, es magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato di Tella (UTDT), donde también es profesor.
En los últimos meses cobró protagonismo al convertirse en uno de los voceros del plan económico libertario que ahora hace agua, con apariciones públicas y reuniones con referentes del sector privado para defender las medidas oficiales.
