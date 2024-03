Luis Caputo descubrió las promociones de los supermercados y por eso dice que "están bajando los precios"

"A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo '60 pct de descuento en la segunda unidad' o hasta '2x1'. Estos descuentos si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria", afirmó el ministro junto con un video de una góndola.

caputo (7).jpg

Este mismo argumento utilizó el mandatario este jueves durante una entrevista con Esteban Trebucq. "Si los precios de los bienes se pudieran computar de manera correcta dadas las promociones, hoy la inflación estaría en un dígito" enfatizó el Presidente.

El mandatario consideró que "las empresas preciaron muy fuertes los precios" y luego "corrigieron con el 3x2 y el 2x1", en vez de "bajar los precios".