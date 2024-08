Luis Caputo insultó a senadores que piden explicaciones al Gobierno por el envío del oro al exterior

En este marco, el secretario general del gremio La Bancaria Sergio Palazzo, aseguró que el Banco Central se negó a brindar información sobre la utilización que hizo del oro físico que forma parte de las reservas internacionales, semanas después de que se supiera que la entidad que conduce Santiago Bausili habilitó la mudanza de lingotes al exterior.

“El día jueves el BCRA contestó mis tres pedidos de acceso a la Información Pública. Las autoridades del BCRA resolvieron ‘En los términos del artículo 8 inciso B y C de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública declarar la reserva y DENEGAR las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por el Señor Sergio Omar Palazzo’”, dijo el también senador.

La solicitud y la queja fue compartida por la legisladora Juliana Di Tullio, que recibió los insultos del funcionario libertario.

"Son tan burros vos y tu colega que dirigen el pedido a economía en lugar de al Banco Central. Senadores que no saben ni hacer un pedido de información pero que se auto aumentan el sueldo a 9 millones. Bravo senadora!", escribió el titular del Palacio de Hacienda.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1825710639722983853&partner=&hide_thread=false Son tan burros vos y tu colega que dirigen el pedido a economía en lugar de al Banco Central.

Senadores que no saben ni hacer un pedido de información pero que se auto aumentan el sueldo a 9 millones. Bravo senadora! https://t.co/wytyer1q0H — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 20, 2024

Di Tullio, en tanto, no tardó en responder y exponer al funcionario quien pareció, sin argumentos, correr el eje de la cuestión sin responder sobre el destino de los lingotes. "El burro es el que no sabe la diferencia entre un pedido de información pública, que es el que va al BCRA, y una nota, que es la que se dirige al funcionario del área económica. O sea, al burro. Cuando lo citemos al Senado quiero ver si me dice en la cara lo que me dice por tuit", retrucó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ditulliojuli/status/1825713119517122783&partner=&hide_thread=false El burro es el que no sabe la diferencia entre un pedido de información pública, que es el que va al BCRA, y una nota, que es la que se dirige al funcionario del área económica.

O sea, al burro.

Cdo lo citemos al Senado quiero ver si me dice en la cara lo que me dice por tuit. https://t.co/4fOr0gu3co — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 20, 2024