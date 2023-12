Luis Juez cruzó a Juntos por el Cambio y los culpó por su derrota en Córdoba

Y agregó ofuscado: “Nos engreímos, nos convertimos en una banda de vanidosos. Nos desconfiguramos frente a la gente y nos dejamos robar la bandera más importante, que era la del cambio”.

Previa a las elecciones en Córdoba, en las que Juez cayó ante Martín Llaryora, el excandidato comentó: “Van a ver que si perdemos Córdoba vamos a perder todo. Es una cascada”.

“Se notaba en Córdoba que nos estábamos desdibujando. No estábamos interpretando los problemas de la gente”, aseguró, y aprovechó para echarle la culpa a su partido de la derrota: “Estas vanidades, peleas y miserias personales me hicieron perder mi tercera candidatura a gobernador. Llegaba en el mejor momento; de plenitud de mi vida, con el máximo de mis facultades mentales puestas a deposición de los cordobeses. Esas peleas me llevaron a perder Córdoba por menos de tres puntos”.

Y concluyó: “Si a Javier Milei le va mal no volvemos nosotros, vuelve lo peor del kirchnerismo”.