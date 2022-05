Fuerte cruce entre Claudia Ledesma Abdala y Luis Juez en el Senado

En ese contexto, el senador por Córdoba de Juntos por el Cambio Luis Juez pidió la palabra para señalar que este tipo de actitudes tienen que ver cuando se destruyen las reglas de juego y se instaura "el vale todo", en ese momento Ledesma Abdala le pregunta cuál era la cuestión de privilegio por la que pidió tiempo.

"Tengo tiempo para formularla así que no me apure. No me apure, porque si usted está teniendo problemas para conducir esta sesión", le contestó el Senador, a lo que Ledesma lo interrumpe, le corta el micrófono y le dice: "La Presidenta soy yo y usted no me va a marcar el timing".

En medio de los gritos de otros Senadores, la Presidenta provisional pidió "silencio" en el recito y le manifestó a Juez: "No le falte el respeto a una mujer, por lo menos sea un poquito hombre diga disculpe".

Fuerte cruce entre Luis Juez y Claudia Ledesma Abdala