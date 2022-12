Para Luis Juez, Argentina es "un país berreta"

Entre otras cuestiones el senador cordobés se refirió al fallo judicial por el que se impidió su ingreso al Consejo de la Magistratura y deslizó: "No voy a cuestionar a la justicia como Cristina Kirchner. Queda claro que no le vamos a dejar pasar una a ella. Conmigo no se jode".

También aseguró que "a Cristina Kirchner no hay que creerle nada" y que "es una manipuladora, robadora de vidas".

La intención de Luis Juez era ingresar al Consejo de la Magistratura para representar a la segunda minoría, pero ese lugar le fue asignado a Martín Doñate. La justicia rechazó su recurso de amparo y el cordobés lo vio como la "crónica de una muerte anunciada".

"Es muy difícil que los juzgados de instancias inferiores contencioso administrativos nos habilitan contra el poder una toma de decisión de estas características", espetó Juez.