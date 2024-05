Irresponsable: Luis Majul dice que Nicolás Posse sufre la misma enfermedad que Bruce Willis

Tras asegurar esto, su compañero Pablo Rossi le preguntó qué significa lo dicho, a lo que el conductor respondió: "Es importante, porque vos no solamente estás reemplazando al jefe de Gabinete... una fuente muy cercana a Posse me dijo 'Posse tiene afasia, lo descubrió hace poco'. No es notable, en algunas personas se nota y en otras no se nota", manifestó. Seguidamente, dio la definición de 'afasia': "Pérdida o trastorno de la capacidad del habla, debido a una disfunción en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral".

majul sobre posse.mp4

Qué es la afasia, el trastorno que padece Bruce Willis

La afasia primaria progresiva es un tipo de demencia frontotemporal, que es la enfermedad diagnosticada al famoso actor de Hollywood. En este sentido, la demencia frontotemporal es un conjunto de síndromes neurodegenerativos que comparten la afectación del funcionamiento y la atrofia focal de los lóbulos cerebrales frontal y temporal.

Uno de los síntomas: problemas del habla y del lenguaje

Algunos subtipos de demencia frontotemporal generan problemas de lenguaje, o deterioro o pérdida del habla. La afasia progresiva primaria, la demencia semántica y la afasia agramática progresiva (no fluida) se consideran demencia frontotemporal.

Los problemas causados por estas afecciones incluyen:

Dificultad creciente para usar y entender el lenguaje escrito y hablado, como tener problemas para encontrar la palabra correcta para usar en el habla o para nombrar objetos.

Dificultad para nombrar cosas, posiblemente reemplazando una palabra específica con una palabra más general, como "eso" en lugar de "pluma".

No saber más el significado de las palabras.

Tener un habla vacilante que puede sonar telegráfica.

Cometer errores en la construcción de frases.