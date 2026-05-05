"Bolsa con sobresueldos": la sospecha que lanzó Luis Majul sobre el escándalo de Manuel Adorni

De esta manera, el periodista oficialista comparó esta situación con lo ocurrido durante la gestión de Menem, donde se probó que se pagaban sobresueldos con fondos reservados de la SIDE. Recordó que las sentencias contra el entonces presidente y otros exfuncionarios por estas prácticas fueron confirmadas en casi todas las instancias.

¿Luis Majul comparó a Manuel Adorni con Domingo Cavallo?

Para ilustrar su punto, Majul rescató un archivo histórico de Domingo Cavallo intentando justificar sus gastos mensuales de 10.000 pesos/dólares de la época. En aquel entonces, el exministro argumentaba que sus responsabilidades le exigían recibir gente a cenar en su casa y mantener un estándar de vida elevado.

"Eso no significa que a todos los argentinos le cueste lo mismo que a mí. Yo obviamente vivo en un nivel dada la las responsabilidades que tengo que me insumen 10.000 pesos por mes", decía el entonces ministro de Economía, que detallaba costos de colegios privados para sus hijos y el mantenimiento de propiedades tanto en Buenos Aires como en Córdoba.

adorni casa Manuel Adorni suma escándalos.

Sobre este punto, Majul aclaró que si bien la Corte Suprema terminó sobreseyendo a Cavallo, no fue por una demostración de inocencia, sino porque la causa se extinguió tras 18 años de investigación sin una resolución en "plazo razonable".

El cierre de la editorial fue lapidario respecto a la retórica actual del Gobierno. Majul sentenció que fue precisamente a partir de aquel escándalo de los sobresueldos de la era menemista cuando se gestó en la discusión pública el concepto que hoy el propio oficialismo utiliza como bandera: la casta.