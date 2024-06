Luis Novaresio le respondió a Javier Milei: "Tiene razón, Presidente"

En ese sentido, Milei agregó que: "Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos. Al final son todos cómplices del socialismo autoritario".

Embed Mi solidaridad con el periodista español @vitoquiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sanchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift.



Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso… https://t.co/vubn0wvsgT — Javier Milei (@JMilei) June 17, 2024

La respuesta de Luis Novaresio a Javier Milei

Tras el mensaje de Milei, Luis Novaresio le respondió irónicamente y le pidió respetar la libertad de prensa en Argentina.

"Tiene razón, presidente, cuando me achaca errores. Soy humanamente pasible a cometerlos Tiene razón cuando me tilda de progresista. Soy fruto del 'progreso social ascendente de mi familia que creyó en el esfuerzo y el mérito. Tiene razón en reclamar libertad de expresión en España -y en todo el mundo, aquí también- cuando alguien pretende encarcelar a un ciudadano que se expresa, y en este caso hace política y supo ejercer el periodismo. Creo tener razón en defender siempre el ser respetuoso y no descalificar burlonamente al que piensa distinto. De paso, saludos a Lanata que sigue internado recuperándose", escribió el periodista en la red social X.

Embed Tiene razón, presidente, cuando me achaca errores. Soy humanamente pasible a cometerlos Tiene razón cuando me tilda de progresista. Soy fruto del “progreso social ascendente” d mi familia que creyó en el esfuerzo y el mérito. Tiene razón en reclamar libertad de expresión en… https://t.co/5eJwsrYZhR — luis novaresio (@luisnovaresio) June 18, 2024