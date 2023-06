Arde Juntos por el Cambio: Luis Petri también apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta

"Es decepcionante escuchar a @horaciorlarreta criticar mas a @PatoBullrich y a @mauriciomacri que a los verdaderos responsables del desastre del país, que son el Kirchnerismo y Massa. No vale todo, no somos lo mismo, no se construyen mayorías con los que desprecian los valores republicanos y alientan el populismo decadente en la Argentina, se los enfrenta, con coraje y valentía!", escribió el también pareja de la periodista Cristina Pérez.

NOTA EN DESARROLLO