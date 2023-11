La respuesta de Malena Galmarini a Milei tras su anuncio de privatización de AySA

“AySA, solo estos 4 años construyó 4.000km de redes, incluyó a 1.500.000 vecinos en la red de agua y 1.600.000 más en la red de cloacas. Trabajamos con los organismos internacionales de crédito para avanzar en obras trascendentales y también en las conexiones domiciliarias de las familias humildes”, destacó.

Qué dijo Galmarini sobre la privatización de AySA

La dirigente del Frente Renovador recordó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “por cada u$s 1 que se invierte en agua y cloacas, se ahorran u$s 7 en el mediano plazo” y afirmó que a cotización de “dólar ilegal de hoy, la inversión es de u$s 769.523.809,5”, lo que multiplicado por 7 da un resultado de “u$s 5.386.666.666,6 de ahorro en el sector salud”.

Al finalizar dijo "No todo es lo mismo. ¡No todo funciona mal!” e incluyó el hashtag #AySAesdetodos.

Milei aseguró esta semana varias empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, TV Pública, Radio Nacional y los ferrocarriles van a ser privatizadas. "Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estarlo”, sostuvo .

Sobre AySA dijo "era Aguas Argentinas, que era privada y funcionaba muy bien. Todo lo que hace el sector público lo hace mal".