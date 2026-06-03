En medio de la interna libertaria, Karina Milei se mostró junto a Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich minimizó los cruces y descartó una ruptura en el Senado

Tras horas de fuerte revuelo político por cortocircuitos internos, Bullrich buscó restarle dramatismo a la situación y reveló detalles de su última conversación con el jefe de Estado, en la cual su continuidad estuvo sobre la mesa.

"Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí", explicó la exministra de Seguridad, dando por superado el incidente antes de viajar a Mendoza para asistir a un evento sobre ciberseguridad.

Al ser consultada de forma tajante sobre los rumores de una posible división de la bancada oficialista en la Cámara Alta, la senadora fue categórica: "No, de ninguna manera. El bloque es un bloque que está consolidado en las ideas, que tiene un trabajo de unidad muy claro".

En esa línea, argumentó que las disidencias son lógicas pero no estructurales: "Esta es una figura que se utiliza en muchas situaciones, en las que los principios que uno lleva están en contra, pero son posiciones individuales, no son posiciones de bloque".

Agenda legislativa confirmada: "No vamos a parar por el Mundial"

El desplante inicial de la legisladora había sembrado mantos de duda sobre la viabilidad de la sesión clave programada para este jueves. En dicho debate, La Libertad Avanza aspira a aprobar más de 70 nombramientos judiciales, sancionar la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada y ratificar el pago a holdouts.

Sin embargo, Bullrich ratificó el compromiso del espacio para avanzar con las reformas que reclama el Poder Ejecutivo: "Este jueves vamos a tener una sesión importante y no vamos a parar por el mundial, vamos a seguir trabajando. Tenemos otros temas importantes. El Gobierno necesita proyectos y los vamos a seguir trabajando".

Finalmente, al profundizar sobre el pliego judicial que originó el conflicto con Milei, la senadora defendió la estrategia integral del oficialismo para los tribunales. "Hacía años que el país ponía pliegos y sacaba los pliegos... Ahora, este Gobierno ha decidido hacer una revolución en la justicia. Es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con sus problemas", concluyó.