Polémico video de Virginia Gallardo: apareció caracterizada como Lionel Messi y perreando para regalar pelotas

DIPUTADA GALLARDO Virginia Gallardo

De las suyas

Mientras Adorni respondía preguntas vinculadas a cuestionamientos sobre su situación patrimonial, una foto tomada por un reportero mostró a Gallardo retocándose el maquillaje y tomándose una selfie dentro de la Cámara de Diputados. La escena se viralizó en pocos minutos y despertó una ola de críticas.

Muchos usuarios interpretaron la postal como una actitud de desinterés frente al contexto político que se estaba debatiendo en ese momento, por lo que las reacciones no tardaron en multiplicarse.