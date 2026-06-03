Diputados quiere avanzar en comisiones con el Súper RIGI y la ley para blanquear el lobby empresario
La Cámara de Diputados comienza a debatir hoy dos proyectos que en casa Rosada son considerados clave para esta segunda mitad del mandato de Javier Milei.
La Cámara de Diputados comenzará a debatir este miércoles en comisiones dos proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei y que son considerados clave en Casa Rosada. Se trata de la iniciativa para instituir el denominado "Súper RIGI" que busca ampliar a nuevos sectores productivos el ya vigente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del proyecto para institucionalizar por ley el lobby empresario.
La jornada comenzará a las 14 en el plenario integrado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y Legislación General, encabezada por Santiago Santurio, que buscará avanzar en el tratamiento del proyecto del Ejecutivo para crear un "Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses".
La denominada ley de lobby impulsada por la Casa Rosada busca darle un marco de transparencia a las gestiones, que hoy se hacen en secreto, de empresas o intermediarios ante funcionarios y legisladores con la intención de promover sus intereses sectoriales e influir así en la toma de decisiones del Ejecutivo y el Legislativo.
El proyecto busca crear un Registro Público de Gestiones e Intereses que permita inscribir lobistas, al mismo tiempo que el sistema exige declaraciones juradas en relación a los intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones. Los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la misma, y una síntesis de los asuntos abordados. También se establecen multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer como lobistas para aquellos gestores de intereses que incurran en diferentes tipos de infracciones y deban ser sancionados.
En paralelo, el proyecto también exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, los cuales deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.
En cuanto al "Súper RIGI", se trata de un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias. Se prevé que esta iniciativa sea aprobada sin mayores obstáculos teniendo en cuenta la existencia del RIGI original contenido en la Ley Bases que logró los consensos suficientes en 2024.
Para ello se reunirá a partir de las 15 el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch; Industria, encabezado por José Luis Garrido; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que conduce Martín Yeza. Se espera que al debate se sume el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, ambos altos funcionarios del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo.
El proyecto busca captar inversiones de gran escala en sectores vinculados a minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros.
Según se indicó en la iniciativa, los beneficiarios del esquema deberán realizar inversiones mínimas de mil millones de dólares a cambio de un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, con beneficios como una reducción al 15% del impuesto a las Ganancias y una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), junto a certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.
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