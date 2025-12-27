Mandan a juicio oral a Vanina Biasi por presuntas declaraciones antisemitas

Para la dirigente, el fallo replica “el argumento del antisemitismo a quienes denunciamos al Estado de Israel y su masacre del pueblo palestino”, y revierte el dictado por la Cámara Federal de apelaciones que había establecido que, de acuerdo a la ley, las causas por discriminación deben ser juzgadas por los tribunales locales de la Ciudad de Buenos Aires y que se trata de una decisión “a la medida de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), que pretende un fuero a medida para tramitar la disparatada denuncia por una supuesta e inexistente incitación al odio contra la comunidad judía”.