Mandan a juicio oral a Vanina Biasi por presuntas declaraciones antisemitas
El Juez Rafecas hizo propios los argumentos de los camaristas Bruglia y Bertuzzi para mantener en el fuero federal la causa iniciada por el Fiscal Stornelli y la querella de la DAIA.
La legisladora porteña del Frente de Izquierda Unidad Vanina Biasi irá a juicio oral por denunciar la masacre de Israel en Gazael, juez federal Daniel Rafecas lo decidió tras una serie de tuits donde la dirigente había denunciado la masacre que sigue teniendo lugar en Gaza, aun después de firmado formalmente un alto al fuego.
En sus redes, la referente de la izquierda señaló que "me procesan, por denunciar a Israel por genocida, un juez anfitrión de eventos de la DAIA, Rafecas y el fiscal del caso Libra, Eduardo Taiano, que muy ocupado buscando argumentos para limitar mi libertad de expresión, se olvidó de investigar la estafa con criptos de los Milei".
Además, denunció que "si no fuera tan serio, si no estuvieran en juego la criminal banalización del antisemitismo, el Código Procesal Penal que modificaron de facto y el muy delicado bien de la libertad de expresión, diríamos que es muy poco serio".
Para la dirigente, el fallo replica “el argumento del antisemitismo a quienes denunciamos al Estado de Israel y su masacre del pueblo palestino”, y revierte el dictado por la Cámara Federal de apelaciones que había establecido que, de acuerdo a la ley, las causas por discriminación deben ser juzgadas por los tribunales locales de la Ciudad de Buenos Aires y que se trata de una decisión “a la medida de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), que pretende un fuero a medida para tramitar la disparatada denuncia por una supuesta e inexistente incitación al odio contra la comunidad judía”.
Entre sus argumentos, la decisión adoptada por el juez Rafecas (confirmada por la Cámara Federal y la de Casación) busca prevenir la propagación de discursos de odio antisemita, que puedan incitar a cometer atentados como los que vivió la Argentina en 1992 y 1994, o bien lo que ha sucedido recientemente en Sydney. Precisamente, la semana pasada, Biasi había presentado un proyecto de repudio al atentado antisemita ocurrido en la capital australiana.
“Presenté un proyecto de repudio al atentado judeófobo en Sidney. La violencia y el odio religioso, nacional o étnico es inadmisible: es instrumento del poder capitalista, la guerra y los negocios imperialistas”, sostuvo la Legisladora desde sus redes sociales. “Frente a la barbarie, levantamos la unidad de los trabajadores y los pueblos contra el racismo y toda forma de opresión”, agregó Biasi.
