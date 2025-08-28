MinutoUno

Manuel Adorni, tras los incidentes en Lomas de Zamora: "La marcha hacia la libertad es irrefrenable"

Política

El vocero presidencial se refirió a los incidentes ocurridos este miércoles en Lomas de Zamora durante la caravana de Javier Milei.

Manuel Adorni

Manuel Adorni, vocero presidencial

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó durante la conferencia de prensa de este miércoles que dos personas fueron detenidas luego de los ataques contra el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Ambas se encuentran a disposición de la justicia para ser investigadas y juzgadas.

Embed

NOTA EN DESARROLLO

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas