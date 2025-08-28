Manuel Adorni, tras los incidentes en Lomas de Zamora: "La marcha hacia la libertad es irrefrenable"
El vocero presidencial se refirió a los incidentes ocurridos este miércoles en Lomas de Zamora durante la caravana de Javier Milei.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó durante la conferencia de prensa de este miércoles que dos personas fueron detenidas luego de los ataques contra el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Ambas se encuentran a disposición de la justicia para ser investigadas y juzgadas.
NOTA EN DESARROLLO
