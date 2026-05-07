Manuel Adorni, contra periodistas: "Una persona que conduce un noticiero estuvo a punto de viajar conmigo"

Uno de los puntos más llamativos de su declaración fue el contraste que hizo entre su entorno cercano y sus adversarios ideológicos. Adorni destacó el comportamiento de figuras del arco opositor frente a sus problemas judiciales y apuntó: "Le he agradecido a gente súper archiperonista por lo leales y honestos intelectualmente que fueron conmigo. A pesar de tener una distancia infinita en lo que pensamos, estuvieron a la altura de las circunstancias".

Manuel Adorni rompió el silencio sobre la investigación judicial

El descargo del funcionario ocurre mientras la Justicia recolecta pruebas sobre presuntos pagos en efectivo y remodelaciones millonarias no declaradas. "Un día voy a hablar y voy a contar todo", prometió, sugiriendo que posee información sobre las deslealtades que hoy denuncia.

Con este testimonio, Adorni busca desplazar el foco de la investigación patrimonial hacia una narrativa de "persecución y traición", reforzando la idea de que los ataques que recibe no son solo políticos, sino también producto de quiebres en su círculo de confianza.