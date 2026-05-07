Manuel Adorni, contra periodistas: "Una persona que conduce un noticiero estuvo a punto de viajar conmigo"
En medio de sus escándalos, el jefe de Gabinete aseguró que un periodistas que lo criticó casi es parte de uno de sus lujosos viajes.
En medio de la tormenta judicial por las denuncias de enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una entrevista al canal de streaming Neura donde descargó su malestar contra los periodistas que critican sus escándalos y hasta lanzó un palito para alguien en especial.
Visiblemente enojado, el funcionario denunció una serie de supuestas deslealtades y apuntó contra figuras de los medios que, según su versión, lo cuestionaron públicamente tras haber intentado formar parte de sus actividades privadas.
Adorni no ocultó su incomodidad al referirse a las filtraciones sobre sus deudas fiscales y las remodelaciones en su vivienda del country Indio Cuá. Durante la charla, lanzó una acusación punzante contra un supuesto reconocido periodista aunque Alejandro Fantino le sugirió que no diera nombres.
“Una persona que conduce un noticiero estuvo a punto de viajar conmigo en uno de mis viajes. Me acusó e iba a venir con su pareja... éramos amigos, me sentí traicionado”, reveló un irónico funcionario, y amplió: "Esa persona estuvo a punto de viajar conmigo. No sé si no había hasta sacado los pasajes para irse conmigo".
Fue en esta misma línea que el exvocero dijo sentirse desilucionado con los periodistas. "No tengo una lista, pero hay un montón de traidores", sentenció, al tiempo que admitió que los ataques mediáticos le "pegaron mucho" en lo personal.
Uno de los puntos más llamativos de su declaración fue el contraste que hizo entre su entorno cercano y sus adversarios ideológicos. Adorni destacó el comportamiento de figuras del arco opositor frente a sus problemas judiciales y apuntó: "Le he agradecido a gente súper archiperonista por lo leales y honestos intelectualmente que fueron conmigo. A pesar de tener una distancia infinita en lo que pensamos, estuvieron a la altura de las circunstancias".
Manuel Adorni rompió el silencio sobre la investigación judicial
El descargo del funcionario ocurre mientras la Justicia recolecta pruebas sobre presuntos pagos en efectivo y remodelaciones millonarias no declaradas. "Un día voy a hablar y voy a contar todo", prometió, sugiriendo que posee información sobre las deslealtades que hoy denuncia.
Con este testimonio, Adorni busca desplazar el foco de la investigación patrimonial hacia una narrativa de "persecución y traición", reforzando la idea de que los ataques que recibe no son solo políticos, sino también producto de quiebres en su círculo de confianza.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario