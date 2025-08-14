Manuel Adorni quiso justificar su difusión de fake news, y terminó retando a sus asistentes: "Empeorando"
En el marco de su particular programa de stream, el vocero dio argumentos un poco flojo de papeles tras difundir un video editado contra el gobernador Axel Kicillof.
El vocero presidencial Manuel Adorni volvió a encabezar este jueves su programa de stream Fake, 7, 8 en donde protagonizó un particular episodio cuando tuvo unos cuentos inconvenientes técnicos mientras intentaba justificarse por difundir una fake news contra el gobernador Axel Kicillof, algo que por supuesto negó con flojos argumentos.
El funcionario y futuro legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) había compartido en su cuenta de X, días atrás, un video manipulado con inteligencia artificial en el que, a través de edición, el gobernador bonaerense decía no tener ninguna "propuesta" de cara a las próximas elecciones.
"Supuesta fake que es una parte editada de este video. A ver si coincide con que no dice nada", introdujo el vocero esperando que muestran el video en cuestión, aunque su producción nunca lo puso en vivo.
Luego de encontrar la negativa de sus colaboradores para mostrar la publicación en cuestión, inició su descargo, un tanto flojo de papeles. "El video, no dice nada. Solo dice que no tiene idea de lo que está diciendo, y efectivamente no tiene ni idea de lo que está diciendo, al margen de que jamás se aseguró de que ese video sea cierto", argumentó.
"No es nada más que la representación de un personaje de ultraizquierda que gobierno la provincia de Buenos Aires", insistió Adorni para justificar la difusión de imágenes falsas. "No hubo ninguna fake porque nadie dijo que ese sea verdad, sino que es lo que reperesenta el gobernador, que es la no idea", concluyó su defensa.
Fue entonces que el vocero se la agarró con sus colaborares, ya que nunca pudieron mostrar el video de la polémica. "No se pudo poner, tengo algunas diferencias con mi producción. Además, tengo frío, no salen los videos, los mates están lavadas. Vamos empeorando. Y ahora me sacaron de foco", lamentó.
