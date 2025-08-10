Axel Kicillof cruzó a Javier Mieli por un video fake en su contra y mostró la entrevista real
Un fragmento falseado de una entrevista al gobernador fue compartido en redes sociales por el propio Presidente y otras personalidades como Manuel Adorni, Horacio Cabak y hasta Marcos Galperín. El último pidió disculpas al enterarse que era fake pero no lo bajó de circulación.
El gobernador Axel Kicillof desmintió una fake news difundida en redes sociales por el aparato comunicacional del Gobierno nacional, encabezado por el vocero Manuel Adorni.
Cuentas vinculadas al oficialismo compartieron en la red social X un video editado de una entrevista que el gobernador bonaerense concedió el sábado a Futurock. En la nota, la periodista Nazarena Lomagno le pregunta cuáles son las propuestas del peronismo para las elecciones legislativas del 7 de septiembre y, en el recorte manipulado, Kicillof aparece respondiendo: "No tengo".
El primero que disparó el video falso fue el vocero Manuel Adorni, seguido por tuiteros de la Casa Rosada, el conductor de LN+ Horacio Cabak y Marcos Galperin, que pidió disculpas pero no borró el video de su cuenta.
Ante esto, Axel Kicillof compartió el video y sostuvo: "Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad".
"Pero las mentiras de Milei y su 'inteligencia artificial' no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas", afirmó.
Los dos videos comparados
Elecciones en la Provincia de Buenos Aires: probaron el sistema de transmisión de datos
A menos de un mes de las elecciones legislativa en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonarense realizó la prueba del sistema de transmisión y recepción de datos para los comicios.
La actividad se realizó en el centro de cómputos instalado por el Correo Argentino en su Sede Operativa Central, ubicada en el municipio de Esteban Echeverría, y contó con la presencia del ministro Carlos Bianco, que en sus redes sociales explicó: "Hoy realizamos la prueba del sistema de transmisión y recepción de datos para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en el centro de cómputos instalado por el Correo Argentino en su sede operativa central de Monte Grande".
"Verificamos el funcionamiento de aspectos logísticos, la trazabilidad de los envíos, la capacitación de los operadores, la conectividad y las aplicaciones de software necesarias para la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa", agregó.
Por último, funcionario bonaerense informó: "El sábado 23 de agosto realizaremos un simulacro en el que participarán autoridades con competencia electoral y fiscales de las agrupaciones políticas que intervienen en los comicios, y que estará abierto a que los medios de comunicación puedan registrar su desarrollo".
