Axel Kicillof cruzó a Javier Mieli por un video fake en su contra y mostró la entrevista real

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1954543615058804923&partner=&hide_thread=false Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad.… https://t.co/5LjOHAWcRx — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 10, 2025

Los dos videos comparados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gsued/status/1954530551697674257&partner=&hide_thread=false ¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero. https://t.co/ED3WGxgTfL pic.twitter.com/l7EdRLAW40 — Gabriel Sued (@gsued) August 10, 2025

Elecciones en la Provincia de Buenos Aires: probaron el sistema de transmisión de datos

A menos de un mes de las elecciones legislativa en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonarense realizó la prueba del sistema de transmisión y recepción de datos para los comicios.

La actividad se realizó en el centro de cómputos instalado por el Correo Argentino en su Sede Operativa Central, ubicada en el municipio de Esteban Echeverría, y contó con la presencia del ministro Carlos Bianco, que en sus redes sociales explicó: "Hoy realizamos la prueba del sistema de transmisión y recepción de datos para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en el centro de cómputos instalado por el Correo Argentino en su sede operativa central de Monte Grande".

"Verificamos el funcionamiento de aspectos logísticos, la trazabilidad de los envíos, la capacitación de los operadores, la conectividad y las aplicaciones de software necesarias para la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa", agregó.

Por último, funcionario bonaerense informó: "El sábado 23 de agosto realizaremos un simulacro en el que participarán autoridades con competencia electoral y fiscales de las agrupaciones políticas que intervienen en los comicios, y que estará abierto a que los medios de comunicación puedan registrar su desarrollo".