Javier Milei hablará este viernes por Cadena Nacional sobre los vetos

Entre otras medidas, se incluía, por ejemplo, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, y la fusión de los institutos de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de Tecnología Industrial (INTI).

Al respecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó esta mañana a aquellos diputados que en su momento votaron a favor de la Ley Bases pero ahora se unieron a la oposición para el rechazo de los decretos. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó Francos.

Puntualmente respecto a los decretos sobre el INTA y el INTI, aseguró: “No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía”, señaló, y ejemplificó que el INTA contaba con "seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?".

NOTA EN DESARROLLO...