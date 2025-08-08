Javier Milei hablará este viernes por Cadena Nacional sobre los vetos
El Presidente comunicará los fundamentos de su postura con un mensaje que brindará hoy desde la Casa Rosada.
El presidente Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional, donde se referirá a los vetos del Ejecutivo sobre las leyes de aumento a las jubilaciones, reinstauración de la moratoria previsional y declaración de emergencia en discapacidad, las cuales ya habían sido aprobadas por el Congreso de la Nación.
El anuncio del Presidente en cadena nacional será este viernes a las 21 desde el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Así fue anticipado hoy a la mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa.
“Yo no voy a hablar ahora de los vetos y de lo que ocurrió en el Congreso porque hoy a las 21 hay una cadena nacional que va a estar brindando el presidente de la Nación”, respondió Adorni a una consulta de los periodistas presentes.
El anuncio del Presidente se da luego de que la Cámara de Diputados rechazara cinco decretos del Ejecutivo que incluían la disolución de ciertos organismos de Economía, la reorganización de la Secretaría de Transporte, la reforma de organismos de Cultura, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y el régimen de excepción para la Marina Mercante.
Entre otras medidas, se incluía, por ejemplo, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, y la fusión de los institutos de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de Tecnología Industrial (INTI).
Al respecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó esta mañana a aquellos diputados que en su momento votaron a favor de la Ley Bases pero ahora se unieron a la oposición para el rechazo de los decretos. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó Francos.
Puntualmente respecto a los decretos sobre el INTA y el INTI, aseguró: “No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía”, señaló, y ejemplificó que el INTA contaba con "seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?".
NOTA EN DESARROLLO...
